У Кучмы заявили, что соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм могут подписать 8 сентября

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в Трехстороннем контактной группе, Дарка Олифер на своей странице в соцсети.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии призвал Россию выполнять Минские договоренности

Завершилась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Олефир отметила, что сегодня все участники видеоконференции подтвердили: "Обе стороны полностью соблюдают режим прекращения огня. В частности, этот факт засвидетельствовал заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, а также офицеры из Совместного центра по контролю и координации".

"В порядке контроля за выполнением режима прекращения огня и в преддверии заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске 8 сентября, и где предполагается подписание соглашения об отводе орудий калибром менее 100 мм, следующая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоится в пятницу, 4 сентября", - сообщила пресс-секретарь.