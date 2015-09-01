Президент: Есть хрупкая надежда на мир - боевики уже пятый день не стреляют из тяжелого оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения раненых бойцов Национальной гвардии Украины в Центральном госпитале МВД Украины, которые пострадали во время провокаций возле Верховной Рады 31 августа.

"Пока что очень хрупкая надежда, но уже пятый день на фронте не бьют из артиллерии, нет минометов. Пятый день на фронте не гибнут украинские защитники", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11.00 1 сентября, в зоне АТО все стороны конфликта полностью соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием официальных представителей Украины, России, ОБСЕ заявила о необходимости добиться прекращения огня на Донбассе с началом нового учебного года в школах.