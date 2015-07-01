За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, еще 10 ранены - Лысенко

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, 10 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, бойцы понесли потери и получили ранения на донецком направлении.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток боевики 53 раза обстреляли украинские позиции.