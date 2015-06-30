За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"В результате активных боевых действий и провокаций за минувшие сутки погибших среди наших военнослужащих нет, трое получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

Он отметил, что трое военных были ранены во время обстрелов боевиками украинских позиций под Донецком.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения, погибших не было.