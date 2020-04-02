СБУ задержала боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе

В 2014 году житель Константиновки перешел на сторону боевиков и в течение лета с оружием в руках оказывал сопротивление украинским военнослужащим.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе, взорванных террористами.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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«Следствие установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования «Призрак» и в течение лета с оружием в руках оказывал сопротивление украинским военнослужащим», - говорится в сообщении.

В частности, задержанный участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске Луганской области и двух мостов в Донецкой области. После освобождения силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший боевик, в частности, сообщил об обустройстве боевиками в 2014 году тайника с военными средствами поражения. Из тайника, обустроенного в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно аннексированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.