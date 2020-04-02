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Оккупанты сегодня били из запрещенного оружия возле Донецка и под Мариуполем

18:29, 02 апреля 2020
Война
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Оккупанты продолжают нарушать договоренности / фото facebook.com/Стас Кухарчук

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

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"В течение 2 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре – с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации", - говорится в сообщении.

В частности, все обстрелы противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Так, утром враг применил 82-мм миномет по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи поселка Пески, а позже выпустил 6 мин 120-го калибра по защитникам Павлополя.

Вместе с тем позиции неподалеку Авдеевки противник обстрелял дважды. Со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также враг применил станковый противотанковый гранатомет с направления оккупированного Каштаново.

Кроме того, после обеда российские наемники дважды вели огонь по окраине населенного пункта Пески – из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинских защитников Богдановки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Отдельно сказано, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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