Боевики на Донбассе 4 раза обстреляли украинских военных, есть раненый

С началом текущих суток боевики из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского.

За прошедшие сутки, 12 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

"Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", в именно: рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Песок - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно: вблизи Зайцевого - отмечена работа снайперской пары; в районе населенного пункта Луганское - из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Вчера, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом текущих суток, 13 марта, российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 марта, пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского защитника.