Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных, один раненный

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

За прошедшие сутки, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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"Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид", а именно: рядом с населенным пунктом Пески - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Гнутового - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом текущих суток, 12 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Как сообщал УНИАН, в течение предыдущих суток, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этого трое украинских военных погибли, семеро были ранены, еще двое получили боевое поражение.