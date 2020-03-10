Им кровь заливала лицо: в Мечникова рассказали о состоянии новоприбывших раненых бойцов

По прибытию в больницу состояние военных было тяжелое - многочисленные осколочные ранения.

В состоянии двоих раненых военных, которых 8 марта доставили в больницу им. Мечникова, сегодня утром наблюдается большая положительная динамика.

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Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. "Два попадания противотанковой ракеты в автомобиль в районе Водяного. Их состояние было тяжелое, многочисленные осколочные ранения", - рассказал Рыженко.

Он сообщил, что 39-летний водитель Сергей был доставлен с контузией, акубаротравмой, разрывом слухового прохода. 33-летнему старшине Дмитрию осколок пробил глаз, получил ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти, бедра.

"Офтальмологи ДОКОЛ провели сложную операцию по спасению глаза", сообщил главврач.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в больницу им. Мечникова в Днепр были доставлены двое тяжело раненых бойцов.