"Пуля разорвала артерию": в Днепре спасли раненого снайпером украинского бойца (фото)

У бойца ВСУ Романа практически не было шансов остаться в живых.

В Днепре врачи спасли 41-летнего бойца ВСУ Романа, которого в районе Водяного на Донбассе тяжело ранил снайпер оккупантов.

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Об этом в Facebook написал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Отмечается, что у Романа практически не было шансов остаться в живых.

«Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудину и оставила мало шансов остаться живым и сохранить руку. Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез и остановив кровотечение - потеря крови больше двух литров. Рискуя в непогоду, доставили в Днепр в Мечникова. Реанимация. Операции позади», - рассказал Рыженко.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский военный Алексей Василевский.