цей матеріал доступний українською

"Пуля разорвала артерию": в Днепре спасли раненого снайпером украинского бойца (фото)

12:06, 16 января 2020
Война
147 0
Боец потерял около двух литров крови / фото: Сергей Рыженко/Facebook

Читайте такжеНа Донбассе снайпер убил 24-летнего бойца из Харьковской области, попав ему в лицо (фото)

Об этом в Facebook написал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Отмечается, что у Романа практически не было шансов остаться в живых.

«Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудину и оставила мало шансов остаться живым и сохранить руку. Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез и остановив кровотечение - потеря крови больше двух литров. Рискуя в непогоду, доставили в Днепр в Мечникова. Реанимация. Операции позади», - рассказал Рыженко.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский военный Алексей Василевский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter