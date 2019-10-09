Самостоятельно не дышит: тяжелораненого бойца ВСУ доставили в больницу Днепра
09:39, 09 октября 2019Война
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Украинский военный получил минно-взрывную травму. Сейчас он на аппарате искусственной вентиляции легких.
Оккупанты тяжело ранили бойца ВСУ / Фото УНИАН
Вечером 8 октября в больнице Мечникова в Днепре доставили тяжелораненого в зоне операции Объединенных сил украинского военнослужащего.
Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.
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По ее словам, боец получил минно-взрывную травму, его эвакуировали на военном вертолете, где в аэропорту ждал реанимобиль с усиленной бригадой.
"Раненый в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен в больницу Мечникова, привлечен врач из областной офтальмологии", - отметила чиновница.
Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов 4 октября на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Реминный.
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