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Самостоятельно не дышит: тяжелораненого бойца ВСУ доставили в больницу Днепра

09:39, 09 октября 2019
Война
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Оккупанты тяжело ранили бойца ВСУ / Фото УНИАН

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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По ее словам, боец получил минно-взрывную травму, его эвакуировали на военном вертолете, где в аэропорту ждал реанимобиль с усиленной бригадой.

"Раненый в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен в больницу Мечникова, привлечен врач из областной офтальмологии", - отметила чиновница.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов 4 октября на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Реминный.

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Теги: #Донбасс#война на Донбассепогода в Днепре