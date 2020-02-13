Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных минометов, за день – 5 обстрелов

Потерь среди украинских бойцов нет.

С начала суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских бойцов нет.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Так, противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела: рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Березового – из стрелкового оружия; в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе Новомихайловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новотошковским – из міномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки силы ООС задержали рядового российско-оккупационных войск на Донбассе.