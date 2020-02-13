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На Донбассе украинские военные задержали пьяного боевика (фото)

11:47, 13 февраля 2020
Война
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При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами / фото Joint Operation Forces

Как сообщили в пресс-центре ООС, боевик находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

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Сейчас задержанного опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

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