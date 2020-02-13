На Донбассе украинские военные задержали пьяного боевика (фото)
11:47, 13 февраля 2020Война
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Боевик находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами / фото Joint Operation Forces
За минувшие сутки силы ООС задержали рядового российско-оккупационных войск на Донбассе.
Как сообщили в пресс-центре ООС, боевик находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.
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Сейчас задержанного опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.
Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.
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