За день боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили два обстрела позиций возле Красногоровки – из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

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Кроме того, два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Орехового – из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из ручного противотанкового гранатомета.

«Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило об активизации российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов.