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Названа причина смерти бойца ВСУ на Донбассе 13 января

10:51, 15 января 2020
Война
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Военный погиб 13 января / facebook.com

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Об этом сообщает пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

"Ночью 13 января 2020 в результате неосторожного обращения с боеприпасами в нашей бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебное расследование.

Напомним, 13 января сообщалось, что на Донбассе погиб 26-летний военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.

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