Названа причина смерти бойца ВСУ на Донбассе 13 января

Сейчас проводится служебное расследование.

Украинский военный Виталий Караван ночью 13 января погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Читайте такжеОккупанты вчера активно били по силам ООС из запрещенной артиллерии: есть раненые Об этом сообщает пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. "Ночью 13 января 2020 в результате неосторожного обращения с боеприпасами в нашей бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич", - говорится в сообщении. По данному факту проводится служебное расследование. Напомним, 13 января сообщалось, что на Донбассе погиб 26-летний военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.

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