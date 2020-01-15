Названа причина смерти бойца ВСУ на Донбассе 13 января
10:51, 15 января 2020Война
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Сейчас проводится служебное расследование.
Военный погиб 13 января / facebook.com
Украинский военный Виталий Караван ночью 13 января погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
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Об этом сообщает пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.
"Ночью 13 января 2020 в результате неосторожного обращения с боеприпасами в нашей бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится служебное расследование.
Напомним, 13 января сообщалось, что на Донбассе погиб 26-летний военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.
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