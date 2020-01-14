ООС: боевики 6 раз обстреливали украинских военных

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел один обстрел по нашим позициям рядом с Василівкою, где применил стрелковое оружие.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Оріховим – из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов; вблизи с Новотошковском – из минометов калибра 120 мм и 82мм - по 3 мины; неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.