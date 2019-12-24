Контрразведка СБУ разоблачила деятельность самоназваного "богослова" – кремлевского пропагандиста Фролова

Сейчас Фролов выступает на "конференциях" оккупантов в ОРДЛО и озадачен распространением канонического православия среди народов Ближнего Востока и Африки.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила россиянина Кирилла Фролова, который выдавая себя за религиоведа годами принимал активное участие в информационной войне против Украины.

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О деятельности Фролова подробно рассказывает ТСН. Отмечается, что Фролов – псевдоцерковный деятель, ведущий функционер ряда российских организаций (Институт стран СНГ, Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия). Эти институты по сути выполняли функции центров подрывной деятельности в рамках кампании РФ по лишению Украины государственного суверенитета.

Фролов родился 17 февраля 1973 года в Москве, там и проживает. Утверждается, что в молодости жизнь Фролова было далекой от богоугодной – он активно поддерживал движение хиппи и вел распутный образ жизни.

"В этой среде он сблизился с рядом одиозных личностей, с которыми в дальнейшем будет защищать идеи "православного русского мира".

К таким друзьям-неформалам Фролова принадлежит Юрий Рыбко – ярый фанат рока и последователь анархизма, известный сегодня в церковных кругах как настоятель храма игумен Сергий. Другим товарищем, с которым Фролова связывали более, чем дружеские отношения, был Александр Залдостанов. Сейчас он известен широкой публике как лидер московских байкеров "Ночные волки" "Хирург" и личный друг Путина", - отмечают разведчики.

Именно с этими лицами в будущем Фролов по благословению патриарха Кирилла-Гундяева будет организовывать пропагандистские рок-туры по украине, которые были частью плана Кремля по подготовке к агрессии 2014 года.

"Несмотря на ограниченность умственных способностей и чудаковатый характер (что и не удивительно при наличии справки от психиатра), Фролову всегда была присуща мания величия и желание прославиться. Для начала он поступает в Российскую православную свободную церковь (РПВЦ), адепты которой были ярыми противниками Русской православной церкви (РПЦ)", - говорят в спецслужбе.

Отмечается, что в конце 90-х Москва начинает активно использовать РПЦ как главное информационное оружие для продвижения идей "русского мира". В связи с получением ею колоссальной поддержки Кремля, идейные взгляды Фролова быстро изменились.

Он экстренно начинает борьбу за "укрепление симфонии и глубокой духовной связи патриарха Кирилла и президента Путина", а также берется за продвижение идей канонического русского православия среди «братских славянских народов». Кроме того, он вступает в ряды ассоциированной с криминалитетом партии "Родина".

Карьера Фролова начинает идти вверх. Не имея даже оконченного высшего образования, он становится научным сотрудником Института стран СНГ (детище украинофоба К. Затулина). Для предоставления собственной личности респектабельности, Фролов присваивает себе звание "богослов".

В институте Фролов становится куратором украинского направления. Из-под его пера выходит ряд квазинаучных антиукраинских трудов, в которых он утверждает, что государства Украина никогда не существовало, а есть только Малороссия в составе Великой России".

Именно на этом этапе его замечают спецслужбы РФ, которые начали активно использовать "богослова" в гибридной войне против Украины. Фролову отводят "миссионерскую" функцию в подготовке идеологической почвы для аннексии Россией территории Украины. Объектами наибольшей заинтересованности Фролова и спецслужб РФ были такие "чувствительные" в то время восточные и южные регионы Украины, а также АР Крым.

«Миссионер» пользуется широким спектром методов – от организации массовых мероприятий (пикетов, развлекательных концертов, культурно-просветительских акций и т. п), целью которых было навязывание имперских взглядов, отрицавших само существование Украины как государства, вплоть до построения разветвленной сети пророссийских агентов влияния (из числа функционеров политической, церковной среды и общественных организаций.

Для реализации собственных планов Фролов активно задействует пророссийские организации Украины. Уже в 2007 году он активно поддерживал новую сепаратистскую организацию "Донецкая республика" на территории Донбасса.

Свою деятельность по "защите интересов русских" в Украине Фролов осуществлял преимущественно в составе "Ассоциации православных экспертов" (АПЭ), целью которой является "миссионерская экспансия Православия". Участники АПЭ отстаивают идею реформаторства в православной церкви.

Подробности антиукраинской деятельности Фролова стали известны широкой общественности после опубликования журналистского расследования "Frolovleaks", основанного на анализе взломанной хакерами его электронной переписки за 1996-2016 гг

В частности, эти материалы показали связь Фролова с такими "выдающимися" украинофобами и авторами доктрины Кремля по дестабилизации ситуации в Украине, как советник президента РФ Сергей Глазьев, помощник президента РФ Владислав Сурков, патриарх РПЦ Кирилл. Кроме того, переписка четко подтвердила тесную связь Фролова с ФСБ, куда он регулярно посылал агентурные донесения и письменно отчитывался о выполнении оперативных задач.

После этого активность Фролова по понятным причинам значительно снизилась. Фролов подрабатывает помощником настоятеля Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве.

Снова заявлять вслух о себе Фролов начал 2017 года. Он продолжил свою псевдонаучную и "просветительскую" деятельность. Например, 14 ноября 2019 года он принимал участие в так называемой международной конференции "Духовный смысл великой победы" в оккупированном Луганске, где выступил с докладом "Православное русское содержание борьбы Донецкой и Луганской республик Новороссии".

Современный Фролов все больше занимается международными отношениями. Он делает сенсационные открытия типа – "Казахстан для православных россиян – святая земля, которая испокон веков принадлежала России и осваивалась русскими казаками". Как доказательство, приводит тот факт, что Нурсултан Назарбаев якобы тайно крестился в православную веру и получил имя Николай.

Особое внимание Фролов неожиданно начал проявлять к вопросу распространения канонического православия среди народов Ближнего Востока и Африки. Этот интерес совпадает с желанием Москвы закрепиться в этих регионах.