Тело нельзя было забрать: появились подробности гибели жителя Марьинки от пуль "ДНР"

Мужчина находился на улице во время обстрела со стороны боевиков.

56-летнего жителя Марьинки убило вражеской пулей, когда тот находился на улице.

Об этом в комментарии 5 каналу сообщила военнослужащий ВСУ Алина Демченко.

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«Мужчина находился на улице, сидел на скамейке. Когда услышал, что начался обстрел, встал и хотел спрятаться в своем доме. В то время и получил пули в спину, ранение сквозное. Пуля вылетела через живот», – рассказала Демченко.

По словам женщины, мужчина умер через несколько минут после ранения.

«Еще несколько минут он был жив, но ранение было несовместимым с жизнью: открылось внутреннее кровотечение, мужчину спасти не удалось. Еще некоторое время тело его нельзя было забрать, поскольку работал снайпер», – добавила она.

Напомним, 56-летний мужчина погиб 18 декабря от пулевого ранения в брюшную полость. Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.