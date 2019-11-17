На КПВВ в Станице-Луганской умер 77-летний мужчина

Пенсионер переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области.

В воскресенье, 17 ноября, при переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его данным, пенсионер переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области.

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«По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра», - написал он.

Лисянский напомнил, что уполномоченный Верховной Радой Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, ранее на видеохостинге YouTube запустили онлайн-трансляцию с веб-камеры, установленной возле разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская на Луганщине.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской являются частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. Открыть мост должны до 27 ноября.