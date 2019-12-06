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"Люди в шоке": оккупанты накрыли огнем Марьинку (фото)

11:58, 06 декабря 2019
Война
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Марьинку обстреляли / Telegram-канал Андрея Цаплиенко

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко и показал фото последствий обстрела.

"Сепары утром обстреляли Марьинку. Элеватор. Свидетели говорят, не меньше десятка артиллерийских снарядов или мин. Люди шокированы: "Давно такого не было", – написал он.

Как сообщалось, 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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Теги: #Донбасс#обстрел