"Люди в шоке": оккупанты накрыли огнем Марьинку (фото)
11:58, 06 декабря 2019Война
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По словам местных жителей, такого давно не было.
Марьинку обстреляли / Telegram-канал Андрея Цаплиенко
Террористы "ДНР" накрыли мощным огнем поселок Марьинка Донецкой области.
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Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко и показал фото последствий обстрела.
"Сепары утром обстреляли Марьинку. Элеватор. Свидетели говорят, не меньше десятка артиллерийских снарядов или мин. Люди шокированы: "Давно такого не было", – написал он.
Как сообщалось, 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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