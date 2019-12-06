"Люди в шоке": оккупанты накрыли огнем Марьинку (фото)

По словам местных жителей, такого давно не было.

Террористы "ДНР" накрыли мощным огнем поселок Марьинка Донецкой области. Читайте такжеООС: боевики трижды обстреливали военных Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко и показал фото последствий обстрела. "Сепары утром обстреляли Марьинку. Элеватор. Свидетели говорят, не меньше десятка артиллерийских снарядов или мин. Люди шокированы: "Давно такого не было", – написал он. Как сообщалось, 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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