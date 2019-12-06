Боевики открывали огонь по военным 8 раз – штаб

С начала этих суток российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" российские оккупационные войска совершили 2 обстрела: возле Широкиного – из минометов калибра 82 мм; неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: вблизи Крымского – из орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Луганского и Майского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцевого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Сначала враг совершил мощный обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал УНИАН, Москва под предлогом внеочередной ротации отозвала ряд офицеров ВС РФ, которые выполняли обязанности должностных лиц в штабах оккупационных войск ОРДЛО.