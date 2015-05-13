Разведчики АТО выявили в захваченной боевиками Макеевке "Точки-У"

Об этом сегодня на брифинге в Краматорске сказал заместитель руководителя АТО Сергей Галушко, передает "Остров".

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"В Макеевке зафиксированы две "Точки-У". Там у жителей, которые случайно появлялись рядом, забирали мобильные телефоны, незаконно удерживали людей в так называемой «полиции»", - рассказал Сергей Галушко.

По его словам, "недавно одна из "Точек" ушла в направлении Нижней Крынки". "Там не должно быть "Точек-У" в принципе", - сказал заместитель руководителя АТО, напомнив о минских договоренностях.

Также он сообщил, что через Изварино и Красный Партизан прошли колонны, в которых, том числе были и установки "Смерч".

Напомним, что согласно минским договоренностям, "Точка-У" должна быть отведена на 140 км от линии разграничения. При этом Макеевка находится на расстоянии менее 25 км от линии разграничения.