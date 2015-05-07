Миссия ОБСЕ ежедневно фиксирует наличие у боевиков тяжелого вооружения

Об этом сообщил заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. «Миссия наблюдает ежедневное присутствие тяжелого вооружения, несмотря на то, что говорится об отводе тяжелого вооружения», - отметил он.

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«Фактически, миссия наблюдает, что тяжелое вооружение готовится для запланированного «парада» 9 мая на базе так называемой «ЛНР» и, более того, подтверждение отвода вооружения и мониторинг этой зоны продолжается с очень большими помехами».

Справка УНИАН. Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.