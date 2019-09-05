Оккупанты снова заблокировали начало ремонта моста в Станице Луганской – СЦКК

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факт срыва работ оккупационными властями.

Боевики снова сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает в Facebook.

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В сообщении отмечается, что сегодня утром «оккупационная власть через представителей ОБСЕ уведомила украинскую сторону об отсутствии должностного лица, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста. Также было сообщено об отсутствии соответствующих инструкций и подробного плана строительства. Таким образом, работы по восстановлению разрушенной части моста в очередной раз были заблокированы представителями НЗФ РФ».

Украинская сторона продемонстрировала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ готовность к запланированным работам по восстановлению моста: представлены официальные запросы об организации работ, рабочая команда с техникой и оборудованием.

«Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационной властью», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, «чтобы не терять времени, украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна».

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской начался 26 июня и завершился 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской и его восстановление.

1 августа украинские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.

2 сентября украинская сторона демонтировала последнее фортификационное сооружение, что находится в районе КПВВ "Станица Луганская".

В то же время боевики не снесли будку, что будет создавать препятствия во время ремонта моста.