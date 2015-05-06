Боевики обстреливают окрестности Дзержинска, ранены двое мужчин

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

"Со вчерашнего дня пригород Дзержинска находится под минометным огнем со стороны Горловки. Артобстрел не прекращается. Есть повреждения частных домов, осколочные ранения получил работник шахты" , - сказано в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 12 ранены - АП

Также отмечается, что в результате обстрела поселка возле шахты «Южной» в городе Артемове вчера было повреждено несколько частных домовладений.

"Сегодня обстрел продолжился. С утра получили повреждения 3 дома, убита корова. В течение дня огонь не утихал. На территории шахты «Южной» раненый мужчина 1965 года рождения, шахтер. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь", - отмечают в милиции.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на совершение умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины.

На местах обстрелов работают сотрудники Дзержинского горотдела милиции. Ведется документирование фактов повреждения жилого фонда. Сведения о разрушениях вносятся в Единый реестр досудебных расследований по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что во время минометного обстрела Гранитного на Донетчине был ранен местный житель.