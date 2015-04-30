Боевики дислоцируют большое количество техники в домах Киевского района Донецка – Лысенко
13:49, 30 апреля 2015Война
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Боевики дислоцируют большое количество военной техники в домах Киевского района Донецка и проводят там "учения".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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"У нас есть очень много информации о том, что боевики именно в Киевском районе Донецка дислоцируют очень много техники во дворах, квартирах, частных домах и проводят свои регулярные обучения с применением стрелкового оружия и гранатометов", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, ранее руководитель "Информационного сопротивления", народный депутат Дмитрий Тымчук обнародовал информацию, что боевики активно проводят "учения" в жилых кварталах Донецка
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