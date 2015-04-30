Боевики активно проводят "учения" в жилых кварталах Донецка - Тымчук

В Донецке боевики регулярно устраивают «учения» в жилых кварталах с использованием стрелкового оружия и гранатометов РПГ, что вызывает резкое неприятие у местных жителей.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

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"В Киевском районе Донецка отмечается возросшее количество артиллерии боевиков, развернутой в кварталах района. Из-за ограничений в распределении топлива, веденных командованием террористов в Донецке, разведывательные группы боевиков ездят «на задания» в общественном транспорте", - говорится в сообщении.