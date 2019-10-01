В Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом - Зеленский
На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге.
"Достигнуты договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - подчеркнул президент.
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Он отметил, что успешным примером безопасного разведения войск была Станица Луганская.
Как сообщал УНИАН, в июне состоялось разведение подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков возле Станицы Луганской.
13 сентября Зеленский заявил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.