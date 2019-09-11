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Обострение на Донбассе: от вражеских обстрелов пострадали шестеро украинских военных

07:52, 11 сентября 2019
Война
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Украинские силы на Донбассе понесли новые потери / фото УНИАН

За минувшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения, а еще два – боевые травмирования.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Накануне волонтер показал фото мощного удара ВСУ по державах вблизи Горловки.

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Теги: #війна#Донбас