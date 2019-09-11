Обострение на Донбассе: от вражеских обстрелов пострадали шестеро украинских военных

Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.

За минувшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения, а еще два – боевые травмирования.

Читайте такжеForbes: Безразличие Запада к целостности Украины развязало руки агрессивной России

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Накануне волонтер показал фото мощного удара ВСУ по державах вблизи Горловки.