«Иди отсюда, оккупант хр*нов»: украинец осадил пропагандистов Кремля в Станице Луганской (видео)

Российские журналисты заявили, что территория возле моста у Станицы Луганской - "нейтральная территория".

У моста возле Станицы Луганской на Донбассе произошла перепалка между украинским переселенцем и журналистами росТВ. Видео инцидента попало в сеть.

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На кадрах можно видеть, как корреспондент ВГТРК Александр Сладков спорит с украинцем по поводу статуса моста на линии разграничения у Станицы Луганской. Российские журналисты заявили, что это «нейтральная территория».

«Это не нейтральная территория, это территория Украины, запомните. А вот что вы тут делаете?!», – заявил украинец.

Далее спор ушел в сторону интерпретации Минских соглашений, украинца назвали "провокатором". В конечном итоге он покинул российскую съёмочную группу, грубо ответив ее представителям.

«Да иди ты отсюда, оккупант хренов», – высказался он.

По информации блогера Necro Mancer, украинец на видео – переселенец из Луганска Михаил Шевченко, который сейчас занимает в Станично-Луганской госрайадминистрации должность начальника отдела взаимодействия с общественностью и СМИ.

Накануне сообщалось, что пиротехники не могут разминировать мост в Станице Луганской в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны боевиков.