«Иди отсюда, оккупант хр*нов»: украинец осадил пропагандистов Кремля в Станице Луганской (видео)
У моста возле Станицы Луганской на Донбассе произошла перепалка между украинским переселенцем и журналистами росТВ. Видео инцидента попало в сеть.
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На кадрах можно видеть, как корреспондент ВГТРК Александр Сладков спорит с украинцем по поводу статуса моста на линии разграничения у Станицы Луганской. Российские журналисты заявили, что это «нейтральная территория».
«Это не нейтральная территория, это территория Украины, запомните. А вот что вы тут делаете?!», – заявил украинец.
Далее спор ушел в сторону интерпретации Минских соглашений, украинца назвали "провокатором". В конечном итоге он покинул российскую съёмочную группу, грубо ответив ее представителям.
«Да иди ты отсюда, оккупант хренов», – высказался он.
По информации блогера Necro Mancer, украинец на видео – переселенец из Луганска Михаил Шевченко, который сейчас занимает в Станично-Луганской госрайадминистрации должность начальника отдела взаимодействия с общественностью и СМИ.
Переселенец из Луганска Михаил Шевченко (https://t.co/yVNi3Nzzhi) и российский пропагандон Андрей Руденко (https://t.co/36jFSkVNrO) возле моста в #СтаницаЛуганская (https://t.co/qxZRjCo3v1) #блокпостpic.twitter.com/On7jseWT7z— Necro Mancer (@666_mancer) August 3, 2019
Накануне сообщалось, что пиротехники не могут разминировать мост в Станице Луганской в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны боевиков.