Стали известны имена погибших на Донбассе бойцов (фото)

Один из бойцов погиб, спасая раненого собрата.

В результате вражеских обстрелов 19 июля на Донбассе погибли двое украинских защитников: 30-летний Джерелейко Роман и 33-летний Бардалым Александр.

Об этом сообщили в пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила.

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Отмечается, что солдат Джерелейко получил пулевое ранение от рук вражеского снайпера во время инженерного оборудования позиций. На место сразу прибыл медик из соседней позиции, который предоставил бойцу первую медицинскую помощь.

"После оповещения по дежурным средствам связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардалым А.В., которые лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко. В 15 метрах от позиции, во время закрепления тяжелораненого на носилках, враг открыл огонь второй раз – на этот раз попал в командира взвода, старшину Бардалыма Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты", - говорится в сообщении.

Солдат Джерелейко был родом из г. Волочиск, Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын Даниил, 2012 г.р.

Старшина Бардалым - родом из г. Корсунь-Шевченковский, Черкасской области. Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться на некоторое время к своей семье. До его увольнения из рядов ВСУ оставалось всего 20 суток. У него осталась жена и 7-летний сын Денис.

Как сообщал УНИАН, 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных погибли, еще трое получили боевые травмы.