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В минувшие сутки били из запрещенного оружия: погибли два защитника, еще трое получили травмы

08:26, 20 июля 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Вчера, 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Также, противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Широкино, Богдановка, Марьинка, Талаковка, Тарамчук, Гнутово, Новотроицкое, Березовое, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Авдеевка, Новогнатовка, Пищевик, Крымское, Южное, Новолуганское, Луганское и Счастье.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, кторое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 19 июля двое оккупантов ранены", - сообщили в штабе.

В течение этих суток оккупанты совершили 5 обстрелов: возле Гранитного, Лебединского, Счастья и Нижнетеплого.

Как сообщал УНИАН, также в результате вражеского обстрела вблизи Красногоровки погиб 60-летний местный житель.

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Теги: #Донбасс#война#погибшие военные