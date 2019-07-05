Украинские танкисты проводят учения в тылу (видео)

Танкисты устроили учения в несколько десятках километров от передовой.

Накануне от вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения и боевые травмы. Оккупанты били из артиллерии, минометов и зениток.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеБоевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинских военных, пострадали трое бойцов

А в тылу украинские танкисты устроили учения - поразить врага и уцелеть на поле боя.

Уверяют - если будут нужны на фронте, доберутся туда за полчаса.

Проехать по минному полю и уцелеть, а потом еще ровно запарковать танк в окопе. Танкисты проводят учения в несколько десятках километров от передовой, чтобы в случае обострения на фронте - не подвести.

Работают на учениях не только машины. Экипажи танков сначала преодолевают полосу препятствий. Дальше показывают, как будут действовать, если кто-то из собратьев будет ранен.

Командир работой бойцов доволен.

"Цель занятия достигнута. Личный состав показал высокую обучаемость", - отметил командующий ООС Александро Сирский.