В больнице от полученных ранений скончался украинский военный

Военный получил ранения во время выполнения боевого задания, когда вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалось действие диверсионно-разведывательных групп противника.

В Донецкой области в городской больнице Курахово от полученных ранений умер военный Королевской бригады, старший солдат, 25-летний Эдуард Лобода.

Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью, сообщается на странице 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook.

"Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим собратьям. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя", - вспоминают собратья бойца.

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Военный получил ранения во время выполнения боевого задания, когда вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалось действие диверсионно-разведывательных групп противника. В течение последнего месяца террористы, проникнув в Марьинку, установили мины на маршрутах военных и гражданских.

Отмечается, что группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить возможность проникновения вражеских диверсантов в район наших подразделений.

"Очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл товарищей от взрыва, приняв весь удар на себя", - говорится в сообщение.

Ранее УНИАН сообщал, что в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре умер боец из Львовщины, за жизнь которого боролись 5 дней.