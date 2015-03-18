В Тернопольской ОГА рассказали, когда демобилизируют бойцов "Збруча"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом вчера во время встречи с родственниками бойцов батальона, которые перекрыли дорогу в Тернополе, сообщил заместитель председателя Тернопольской ОГА Леонид Быцюра.

Он отметил, что руководство области уже направило обращение в Администрацию президента Украины и в Кабинет Министров относительно оперативного решения проблемы.

«Все, что мы могли сделать на уровне Тернопольской области, все обращения к центральным органам власти, мы сделали. Такая ситуация сложилась, поскольку не произошло ротации бойцов, которые готовились в учебном центре Мукачево. Оттуда ожидают пополнения. Соответственно, только тогда наших бойцов отпустят. Мы против того, чтобы неподготовленные люди попадали на фронт. Они должны пройти все этапы обучения. Поэтому мы должны дождаться, когда наших бойцов заменят. Оставить позиции сейчас, когда нет замены, невозможно», - сказал Быцюра.

Читайте такжеВ Тернополе родственники бойцов "Збруча" перекрывали дорогу, требуя демобилизацииВ то же время он отметил, что в течение недели состоится частичная ротация и часть бойцов таки будет демобилизована.

В свою очередь, родные военнослужащих выразили недовольство тем, что указ президента о демобилизации в отношении бойцов «Збруча», отдельные из которых находятся на востоке уже более года, не выполняется.

Поэтому они заявили о намерении устраивать акции протеста до тех пор, пока их родные не вернутся домой.

Как сообщал УНИАН, 17 марта около 100 родственников бойцов батальона «Збруч» перекрыли дорогу, требуя демобилизации воинов. Они около 5 часов непрерывно двигались по пешеходному переходу на дамбе пруда, которая соединяет центр города с массивом Дружба и которой курсирует 95% общественного транспорта. Массив Дружба был изолированным.

Люди заявили, что будут перекрывать дорогу в Тернополе ежедневно в течение 10-ти дней. Если это не изменит ситуацию, угрожают ехать в Киев и там уже продолжать свою акцию протеста.

Тернопольский горсовет внес изменения в маршруты общественного транспорта на тот период, пока дорога на дамбе тернопольского пруда будет перекрыта родственниками бойцов батальона «Збруч».