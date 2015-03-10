На Луганщине неизвестные взорвали железнодорожный мост

Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко, сообщает Еспресо.TV.

"Вблизи поселка Орехово Попаснянского района Луганской области неизвестные взорвали железнодорожный мост и рельсы на расстоянии 2 км от него", - сказал он.

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Согласно сообщению, в настоящее время движение поездов заблокировано.