За сутки в зоне АТО получили ранения 9 украинских военных

13:03, 10 марта 2015
Война
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В течение минувших суток в зоне АТО получили ранения 9 украинских военнослужащих, погибших нет.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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"За прошедшие сутки в результате боевых столкновений ни один украинский военнослужащий не погиб. И, по уточненным данным, 9 получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения.

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