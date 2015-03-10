За сутки в зоне АТО получили ранения 9 украинских военных
13:03, 10 марта 2015Война
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В течение минувших суток в зоне АТО получили ранения 9 украинских военнослужащих, погибших нет.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
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"За прошедшие сутки в результате боевых столкновений ни один украинский военнослужащий не погиб. И, по уточненным данным, 9 получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения.
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