За сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, четверо получили ранения
13:32, 09 марта 2015Война
776 0
Лысенко рассказал о потерях украинской армии за прошедшие сутки.
REUTERS
За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБоевики начали штурм сил АТО в Широкино, военные удерживают позиции - штаб обороны Мариуполя
«За последние сутки ни один украинский воин не погиб, четверо получили ранения», - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter