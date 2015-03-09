За сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, четверо получили ранения

За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«За последние сутки ни один украинский воин не погиб, четверо получили ранения», - сказал Лысенко.