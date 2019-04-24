У боевиков на Донбассе зафиксировали новейшие системы российского вооружения

Применение российско-террористическими группировками новейших системы радиоэлектронной борьбы привело к потере летательного аппарата СММ ОБСЕ.

Международные наблюдатели зафиксировали в течение последних двух месяцев использование оккупантами на Донбассе ряда новых систем вооружения.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают использовать оккупированные земли украинского Донбасса в качестве полигона для испытания новых систем вооружения. Согласно отчетам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в Украине только за последние два месяца международными наблюдателями задокументировано использование российско-террористическими войсками таких систем как "Поиск" Р-161-A2M, автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель", комплексов радиоэлектронной борьбы "Тирадо 2 "и РБ 341В" Леер 3 ", радиолокационной станции артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259 и других», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдателями Миссии неоднократно фиксировались попытки вооруженных формирований РФ использовать беспилотные летательные аппараты во время наблюдательных полетов таких аппаратов СММ ОБСЕ. При этом, под "прикрытием" аппаратов Миссии российскими захватчиками применялись как наблюдательные, так и ударные БПЛА.

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Согласно сообщению, кроме использования собственных летательных аппаратов, российско-террористическими группировками регулярно оказывается влияние на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы. Последствиями таких действий со стороны российских захватчиков является выведение из строя или полная потеря летательных аппаратов Миссии, что ставит под угрозу эффективный мониторинг ситуации безопасности как вдоль линии разграничения, так и на временно оккупированной территории Украины.

"Последний случай, когда СММ ОБСЕ был потерян беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия, произошел 19 апреля 2019 года именно в районе города Горловка. Согласно отчету Миссии, перед падением навигационная аппаратура летательного аппарата в течение более часа подвергалась мощному влиянию радиоэлектронных средств, в результате чего связь с БПЛА была потеряна, а местонахождение аппарата до сих пор неизвестно. Кроме Миссии ОБСЕ, работу средств РЭБ в это же время и в том же районе зафиксировали соответствующие подразделения украинских военных», - информирует Украинская сторона СЦКК.

В сообщении отмечается, что действия российских оккупантов бесспорно указывают как на наличие на временно оккупированной территории Украины средств, состоящих на вооружении исключительно Вооруженных сил РФ, так и на присутствие российских военных, которые являются соучастниками преступлений российской власти на украинской территории.