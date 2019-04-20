Под Горловкой разбился беспилотник СММ ОБСЕ: в миссии назвали вероятную причину

В СММ предполагают, что БПЛА потерял сигнал вследствие глушения.

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ разбился вблизи линии соприкосновения в Донецкой области.

Об этом сообщает миссия в своем отчете, опубликованном сегодня.

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"В 20:45 18 апреля команда СММ запустила беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия для осуществления полета над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами Донецкой области. В 1:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи н. п. Угледар (подконтрольный правительству), БПЛА периодически терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действие радиопомех продолжалась до 02.35, а затем команда миссии потеряла контроль над БПЛА.

По предварительной информации, беспилотник разбился в 02.36 между Горловкой и Новгородским.

"В настоящее время слишком рано делать выводы о причинах инцидента. Район, где, вероятно, разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, а поэтому доступ СММ в этот район крайне ограничен. Днем 19 апреля погодные условия не позволили совершить полет БПЛА среднего радиуса действия. Миссия принимает неотложные меры для установления местонахождения БПЛА дальнего радиуса действия и сообщит о полученных результатах", - добавили в миссии.