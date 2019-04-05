Волонтер показал видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе: уничтожена техника и оккупанты

Кроме техники, были уничтожены двое оккупантов, один ранен.

Появилось видео уничтожения бойцами ВСУ вражеской техники с боеприпасами на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

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"Бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады снова отличись. Уничтожили УРАЛ оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать", - сообщил он.

По словам волонтера, также серьезно был поврежден МТЛБ, который "смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции".

В этой операции, кроме техники, были уничтожены двое оккупантов, один ранен.

Ранее в сети появились снимки с места гибели на Донбассе украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным "Ведьма" и бойца Александра Милютина.