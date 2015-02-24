Российские войска стягиваются под Новоазовск - советник Авакова

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире "5 канала", пишет Lb.ua.

"Продолжается концентрация российских войск в районе Новоазовска. Увеличивается количество тяжелой техники, танков, артиллерийских установок и увеличивается количество отрядов наемников и военнослужащих Вооруженных сил России", - рассказал Шкиряк.

Читайте такжеБоевики не отводят технику, а перегруппировуются - Лысенко

Кроме того, концентрация боевиков замечена и в районе Горловки, где также увеличивается количество кадровых российских военных.