Российские войска стягиваются под Новоазовск - советник Авакова
23:47, 24 февраля 2015Война
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В районе Новоазовска Донецкой области увеличивается группировка российских войск.
REUTERS
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире "5 канала", пишет Lb.ua.
"Продолжается концентрация российских войск в районе Новоазовска. Увеличивается количество тяжелой техники, танков, артиллерийских установок и увеличивается количество отрядов наемников и военнослужащих Вооруженных сил России", - рассказал Шкиряк.
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Кроме того, концентрация боевиков замечена и в районе Горловки, где также увеличивается количество кадровых российских военных.
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