В ВСУ показали "праздничный фейерверк" на складе боеприпасов террористов (видео)

В районе Горловки был уничтожен склад боеприпасов противника.

Украинские военные засняли взрыв склада боеприпасов террористов "ДНР" в районе Горловки.

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Соответствующее видео обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами в районе Горловки состоялся праздничный фейерверк с уничтожением склада БК оккупантов" - говорится в подписи.

Ранее в сети появилось видео ликвидации двух террористов на Донбассе. Когда это произошло, не уточняется.