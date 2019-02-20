Офицер ВСУ показал видео ликвидации двух террористов на Донбассе
08:17, 20 февраля 2019Война
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В результате удара двое боевиков пополнили "200-ю бригаду".
В сети появилось видео ликвидации двух террористов на Донбассе. Когда это произошло, не уточняется.
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Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, на одном из ВОПов российско-оккупационных войск террористы вообще потеряли страх и начали свободно ходить на позициях.
Как рассказал офицер, в результате удара двое боевиков пополнили "200-ю бригаду", а другие террористы пока "не высовывают своего носа".
Как сообщал штаб ООС, 19 февраля на Донбассе три оккупанта уничтожены и трое ранены.
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