Офицер ВСУ показал видео ликвидации двух террористов на Донбассе

В результате удара двое боевиков пополнили "200-ю бригаду".

В сети появилось видео ликвидации двух террористов на Донбассе. Когда это произошло, не уточняется.

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Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, на одном из ВОПов российско-оккупационных войск террористы вообще потеряли страх и начали свободно ходить на позициях.

Как рассказал офицер, в результате удара двое боевиков пополнили "200-ю бригаду", а другие террористы пока "не высовывают своего носа".

Как сообщал штаб ООС, 19 февраля на Донбассе три оккупанта уничтожены и трое ранены.