Раненый под Марьинкой сапер ГСЧС рассказал об обстреле боевиков (видео)

Врачи говорят, что ранения сапера могло стать летальным.

Сапер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Артем Меленчук, который получил ранения вследствие вражеского обстрела под Марьинкой, до сих пор находится в реанимации.

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Мужчина уже чувствует себя лучше. На выходных его должны перевести из больницы в Покровске в родной Мариуполь, говорится в сюжете ТСН.

Артем приехал под Марьинку, чтобы обеспечить ремонтников газом, разминировать "серую зону". Накануне об этом договорились наблюдательные миссии. Однако выполнить свою работу мужчине помешал обстрел боевиков.

"Услышали выстрелы. Первый, второй, третий...Я почувствовал, что у меня уже затекла нога, когда я падал. Заполз за дерево", - рассказывает парень.

Почти час Артема не могли эвакуировать, парню пришлось ползти. Врачи говорят, что саперу повезло, так как ранения могло стать летальным.

"Ранение в область таза относится к сложным, потому что там жизненно важные органы: прямая кишка, мочевой пузырь, крупные кровеносные сосуды. Слава Богу, пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов", - рассказал главный хирург ООС Константин Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, 22 января боевики открыли огонь из стрелкового оружия по саперам и газовикам, которые обследовали газопровод Марьинка - Красногоровка. В результате обстрела ранения получил один сапер, его доставили в больницу.