В Донецкой области боевики подстрелили украинского сапера на глазах ОБСЕ

По саперам был открыт огонь из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Украине территории.

Сапер пиротехнического подразделения ГУ ГСЧС в Донецкой области получил ранения при обследовании газопровода Марьинка - Красногоровка.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

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По словам Куця, "имея подтверждение режима тишины, в сопровождении зеркального патруля наблюдателей миссии ОБСЕ украинские саперы и газовщики проводили работы по обследованию газопровода.

Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовщики работали в поле. Около 14 часов по двум саперам, которые обследовали участок вокруг газопровода, открыли огонь из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Украине территории. Саперы были вынуждены укрыться в траншее, там они находились почти час, пока не были эвакуированы, для чего привлекались СЦКК и бронированная техника".

Раненого сапера доставляют в больницу. Состояние его здоровья оценят врачи.