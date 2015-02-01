Боевики обстреляли теплоэлектростанцию в Счастье, погибли двое военных

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Москаля.

По данным пресс-службы, в результате обстрела разбита центральная проходная, от осколочных ранений погибли двое военнослужащих, еще один получил ранение.

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«В результате вечерних и ночных обстрелов – новые попадания в ТЭС, повреждено помещение дирекции станции, перебит теплоколлектор. Город, в котором только вечером возобновили тепло после предыдущих обстрелов, снова остался без центрального отопления. Кроме того, есть прямое попадание реактивного снаряда в подъезд многоэтажки. Информации о пострадавших нет. Технические строения ТЭС не повреждены, электроэнергия в Счастье (за исключением улиц, где перебиты провода) и других населенных пунктах на контролируемой Украиной территории есть», - сообщает пресс-служба Геннадия Москаля.

По данным председателя ОГА, в Станице Луганской и Макарове боевики из артиллерии разрушили около 15 жилых домов (некоторые – уже во второй раз или в третий раз). «Ранены трое военнослужащих», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что «несколько снарядов залетели на кладбище на околице райцентра, разрушено около десятка могил. Ни света, ни воды, ни центрального отопления в райцентре нет, и возобновить их в ближайшее время невозможно».