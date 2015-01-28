Режим ЧС на Луганщине введен только в тех районах, где продолжаются боевые действия

Глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль создал специальную комиссию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в Луганской области в результате ведения боевых действий. Режим чрезвычайной ситуации в Луганской области введен только в тех районах, где продолжаются боевые действия.

Областную комиссию по чрезвычайным ситуациям возглавил Москаль. В ее состав вошли заместители председателя ОГА, руководители структурных подразделений ОДА, представители правоохранительных органов, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие, сообщает пресс-служба председателя ОГА.

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Напомним, 26 января Кабмин Украины принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Луганской и Донецкой областях, а на всей территории Украины вводится режим повышенной готовности.

"Необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации по всей области нет, поскольку в некоторых районах боевые действия практически не ведутся, - заявляет Москаль. – Поэтому районные комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате боевых действий, созданы в трех районах Луганской области - Новойдарском, Попаснянском и Станично-Луганском".

Особое внимание в обеспечении восстановления и функционирования систем жизнеобеспечения уделено г. Счастья, пгт Станица Луганская, селам Крымское, Новотошковка, Трехизбенка, Троицкое и Чернухино, то есть населенным пунктам, которые находятся на линии огня. Здесь устанавливаются автономные источники питания, создаются дополнительные аварийные бригады для ремонта поврежденной инфраструктуры, в случае резкого похолодания будут развернуты пункты обогрева. В медзаведениях вблизи зоны боевых действий идет полное комплектование персоналом, кроме того мирным жителям будет оказываться неотложная медицинская помощь медсанбатами вооруженных сил.

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На совещании по созданию комиссии по чрезвычайной ситуации рассматривались также вопросы первоочередного предоставления гуманитарной помощи жителям городов и сел, которые больше всего пострадали в результате обстрелов террористов, подготовки мест в областных интернатных заведениях для приема детей из прифронтовых населенных пунктов, на перемещение которых родители дали согласие, создания реестра людей, желающих выехать с опасных территорий, и привлечения для их эвакуации военнослужащих.