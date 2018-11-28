Командующий Объединенных сил рассказал, как повлияет введение военного положения на население Донбасса

По словам Наева, местные жители живут почти в таком режиме в течение последних лет. Большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются военных частей Вооруженных сил.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что введение военного положения не повлияет на жизнь гражданского населения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в обращении командующего к жителям Донецкой и Луганской областей, размещенном на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Он отметил, что в Донецкой области и Луганской, согласно указу президента Украины, вводится правовой режим военного положения.

Наев отметил, что он фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, поскольку Донецкая и Луганская области практически в таком режиме живут на протяжении последних нескольких лет.

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«Большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются воинских частей Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые включены в состав Объединенных сил», - подчеркнул командующий.

По его словам, Объединенные силы продолжат осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и правового режима военного положения через соответствующие органы военного управления и органы государственной власти на местах и органы местного самоуправления.

Наев сообщил, что в штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ и др. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

Обращаясь к жителям Донецкой и Луганской, командующий заверил, что ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется: «Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации».

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».