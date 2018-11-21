В результате мощного удара сил ООС боевики понесли значительные потери на Донбассе

По данным разведки, 20 ноября, четверо российских наемников были уничтожены и еще четверо - ранены.

За прошедшие сутки, 20 ноября, российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил на Донбассе. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, на Приазовье", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. При этом, по данным разведки, 20 ноября, четверо российских наемников были уничтожены и еще четверо - ранены.

От начала этих суток противник огневой активности не проявлял.

Как сообщал УНИАН, кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.